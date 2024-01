POL-NB: Wohnungsbrand mit einer getöteten Person

Pasewalk (ots) -



Am 27.01.2024 gegen 22.40 Uhr kam es aus bisher nicht geklärter

Ursache zu einem Wohnungsbrand in der Robert-Koch-Straße in Pasewalk.

Betroffen war eine Wohnung in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses.

Bei den Löscharbeiten wurde der alleinige Wohnungsmieter, ein

61-jähriger Deutscher, durch die Feuerwehr leblos aufgefunden. Durch

den eingesetzten Notarzt wurde der Tod des Mannes festgestellt. Die

Wohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein

Sachsachaden von ca. 15.000 Euro. Auf Grund der Rauchentwicklung

wurden zehn Mieter der anderen Wohnungen vorübergehend evakuiert und

konnten zwischenzeitlich wieder zurückkehren. Eine Mieterin im

betroffenen Hausaufgang erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und

wurde vor Ort medizinisch versorgt. Im Einsatz waren die

Freiwilligen Feuerwehren Pasewalk, Rollwitz, Viereck und Krugsdorf

mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 53 Kameraden. Der Kriminaldauerdienst

hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige

Staatsanwaltschaft hat den Einsatz der Rechtsmedizin und eines

Brandursachenermittlers angeordnet.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



