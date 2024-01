POL-HRO: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person

Dabel (LK Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Am 27.01.2024 zwischen 06:40 Uhr und 07:10 Uhr kam es zu einem

Verkehrsunfall mit Flucht in der Ortschaft Dabel. Hierbei wurde ein

75-jähriger Mann durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und mit

schweren Verletzungen zurückgelassen. Es liegen bisher keine

Erkenntnisse zu dem beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer

vor. Der Geschädigte ist derzeit nicht vernehmungsfähig und wird in

einem Klinikum behandelt.



Wer kann Angaben zum Unfallhergang, zu dem beteiligten Fahrzeug oder

beteiligten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg

unter 03847/43270, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell