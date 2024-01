POL-HRO: Versammlung in Boizenburg am 27.01.2024

Boizenburg (ots) -



Am 27.01.2024 fand von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Versammlung mit

dem Motto: "NieWiederIstJetzt - Kundgebung für Demokratie, Vielfalt

und Menschlichkeit" auf dem Marktplatz in 19258 Boizenburg/Elbe

statt. Zu der Versammlung erschienen ca. 350 Teilnehmer. Die

Versammlung verlief durchweg friedlich, sodass es zu keinerlei

polizeilich relevanten Sachverhalten kam.





gefertigt durch:

Christopher Moritz

Polizeikommissar

Polizeirevier Boizenburg



verantwortlich:

Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell