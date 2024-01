POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen mit leichtverletzten Personen

Landkreis Rostock (ots) -



Am Nachmittag des 27.01.2024, gegen 16:40 Uhr, kam es bei Rövershagen

zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines

Rettungswagens.



Der Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt in Fahrtrichtung

Rostock, um einen Patienten mit Herzinfarkt in die Klinik zu fahren.

Auf Höhe der Kreuzung bei der Shell-Tankstelle, unmittelbar vor der

Ortschaft Mönchhagen, passierte dieser unter Einsatz von Sonder- und

Wegerechten die rote Lichtzeichenanlage. Ein 62-jähriger

Fahrzeugführer bemerkte mit seinem Pkw den herannahenden

Rettungswagen nicht und querte bei für ihn grüner Lichtzeichenlage

die B 105. Die Einsatzkräfte kollidierten im Zuge dessen mit dem Heck

des Pkw, sodass dieser auf die Verkehrsinsel der Zufahrtsstraße zum

Netto-Markt geschleudert wurde. Der Führer des Pkw wurde durch den

Verkehrsunfall im Bereich der Halswirbelsäule leicht verletzt und ins

Uniklinikum Rostock verbracht.



Der Herzpatient des Krankenwagens wurde in einen anderen

Rettungswagen umgeladen und ebenfalls nach Rostock in die Klinik

verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und das

Beseitigen der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn

zeitweilig halbseitig gesperrt werden.



Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 20.000 Euro. Die

Rettungskräfte blieben unverletzt. Eine Überprüfung der

Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers wurde im Nachgang an die

Unfallaufnahme in der Klinik durchgeführt. Diesbezüglich konnten

keine Auffälligkeiten festgestellt werden.



Weitere Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei.





