POL-HRO: Ein Audi auf Abwegen

Am Samstag, den 27.01.2024, gegen 10:30 Uhr, kam es in 18196 Kessin

zu einem etwas außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau

parkte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand im dortigen St.-Godehard-Weg, um

jemanden zu besuchen. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr

Auto nicht mehr dort stand, wo sie es abgestellt hatte. Entgegen

ersten Vermutungen, der Audi könnte gestohlen worden sein, wurde die

Fahrzeughalterin schnell eines Besseren belehrt: Ihr Auto hatte sich

auf der leicht abschüssigen Straße rückwärts allein auf den Weg

gemacht, war jedoch zwei Häuser weiter abrupt in der dortigen

Garagenwand zum Stehen gekommen. Offenbar hatte die 54-Jährige das

Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert. Nach ersten Einschätzungen

entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro. Menschen wurden bei

diesem "Alleingang" glücklicherweise nicht verletzt.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell