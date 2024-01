POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Anklam (ots) -



Am 26.01.2024 gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf dem Plattenweg

zwischen Rossin und Schwerinsburg im Landkreis Vorpommern Greifswald

ein Verkehrsunfall. Ein Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und

prallte gegen einen Baum. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer aus

dem Landkreis befand sich allein im Fahrzeug und erlitt schwere

Verletzungen. Er wurde in das Klinikum Anklam eingeliefert. Ein im

Klinikum durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrzeugführer

einen Wert von 1,58 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde

durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde Strafanzeige wegen des Verdachts

der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Am nicht mehr

fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.





Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell