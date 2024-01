POL-HRO: Erneute Entwendung von Buntmetall aus dem Solarpark Lübesse

Ludwigslust (ots) -



In dem Zeitraum vom 23.01.2024 bis zum 26.01.2024 kam es erneut zum

Diebstahl von Buntmetall. Die Täter verschafften sich durch eine

bisher unbekannte Begehungsweise Zutritt zu einem der Solarparks in

Lübesse und entwendeten ca. 30 Kilometer Kupferkabel aus den

Solarmodulen. Durch Mitarbeiter der betroffenen Firmen wird der

Gesamtschaden auf 75.000 Euro geschätzt.



Bereits in der Vergangenheit kam es dort mehrfach zu

Buntmetalldiebstählen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des

besonders schweren Falls des Diebstahls.



