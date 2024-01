POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffiti mit Zeugenaufruf

Boizenburg (ots) -



Durch Polizeivollzugsbeamte wurden am 27.01.2024 gegen 02:30 Uhr

mehrere großflächige Graffiti mit politisch motiviertem Inhalt in

Boizenburg festgestellt. Das Rathaus, das Heimatmuseum, eine

Bushaltestelle, zwei Stromkästen sowie ein Verteilerkasten wurden im

Zeitraum von 00:30 Uhr bis 02:30 Uhr mittels schwarzer Sprühfarbe

beschädigt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten

die Verantwortlichen nicht festgestellt werden.



Hinweise zu den noch unbekannten Tatverdächtigen oder zu

Feststellungen im Zusammenhang mit der Tatbegehung, nimmt die Polizei

in Boizenburg unter 038847/6060, die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



