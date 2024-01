POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

A20 - Sanitz/Tessin (ots) -



Am 26.01.2024 gegen 16:52 ereignete sich auf der BAB 20 zwischen den

Anschlussstellen Sanitz und Tessin ein schwerer Verkehrsunfall, bei

dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander

die Autobahn, als die 39-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Zafira

zum Überholen des vorausfahrenden, ebenfalls 39 Jahre alten

Fahrzeugführers eines Opel Insignia ansetzte. Dabei übersah sie den

sich von hinten nähernden PKW, welcher sich ebenfalls im

Überholvorgang befand. Dieser soll mit sehr hoher Geschwindigkeit

überholt haben, woraufhin sie sich so sehr erschrocken habe, dass sie

die Kontrolle verlor und in der Folge zunächst mit dem

Vorausfahrenden und anschließend mit der Mittelschutzplanke

kollidierte.

Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen, darunter zwei Kinder,

leicht verletzt und wurden in umliegende Kliniken transportiert.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 30.000 Euro.

Die BAB 20 in Richtung Stettin war für die Dauer der Unfallaufnahme

für etwa eine Stunde vollgesperrt.

Die am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



