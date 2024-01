POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der L 31 bei Schwerinsburg

Anklam (ots) -



Am 26.01.2024 gegen 13:40 Uhr befuhr der männliche 67-jährige Fahrzeugführer mit seinem Suzuki Vitara die L31 aus Löwitz kommend in Richtung Schwerinsburg. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf gerader Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Dabei verletzte er sich schwer und am PKW entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 EUR. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Behandlung ins AMEOS-Klinikum nach Anklam verbracht. Das Auto wurde anschließend geborgen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell