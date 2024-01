POL-HRO: Polizeieinsatz an einer Schule in Rostock Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Am heutigen Freitagmorgen wurde die Rostocker Polizei durch die Schulleitung einer Schule im Stadtteil Toitenwinkel darüber informiert, dass ein 14-Jähriger anderen Mitschülern offensichtlich einen waffenähnlichen Gegenstand zeigte.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 14-Jährigen in der Schule antreffen. Der aus Syrien stammende Jugendliche hatte die Schreckschusswaffe bereits den Lehrern übergeben und die Beamten konnten die Waffe sicherstellen. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand keine konkrete Gefahr für Schüler und Lehrer.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben.



