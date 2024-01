Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem einer gefährlichen Körperverletzung in Greifswald

Details anzeigen Foto des mutmaßlichen Tatverdächtigen Foto des mutmaßlichen Tatverdächtigen

Am 28.07.2023 gegen 15:30 Uhr kam es in Greifswald / Eldena im Elisenhain, auf einem Waldweg in Richtung Anklamer Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei erlitt das 23-jährige weibliche Opfer erhebliche körperliche und psychische Schäden. Der Täter ist bislang unbekannt. Bisherige Ermittlungen blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei bittet daher nun um Mithilfe. Wer kann Hinweise zur Person des Tatverdächtigen geben?

Personenbeschreibung:

männlich,

14 bis 17 Jahre alt,

kurze dunkle Haare,

zur Tatzeit bekleidet mit einem dunklen T-Shirt mit hellem Farbverlauf nach unten, dunklen kurzen Shorts und weißen Sportschuhen der Marke „Nike“,

Besonderheit: der Tatverdächtige führte ein orangefarbenes Fahrrad, vermutlich der Marke „Bulls“ bei sich

Hinweise zur abgebildeten Person oder dem Tatgeschehen selbst, nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834 540-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.