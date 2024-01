POL-SN: Verkehrsteilnehmer widersetzt sich Verkehrskontrolle

Schwerin (ots) -



Die konfliktreiche Verkehrskontrolle eines Autofahrers konnte heute Vormittag von der Schweriner Polizei mit Verhandlungsgeschick friedlich gelöst werden:



Gegen 9.50 Uhr wurden Beamte im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch auf einen Autofahrer aufmerksam, bei dessen Wagen der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. Der 37-jährige Fahrer wurde daraufhin in der Gutenbergstraße gestoppt und sollte mit der festgestellten Ordnungswidrigkeit konfrontiert werden.



Der Mann hielt an, war jedoch nicht gewillt, sich auf Anordnung der Beamten auszuweisen. Des Weiteren hielt er Türen und Fensters seines Wagens von innen verschlossen. Zeitweise soll er versucht haben, sein Fahrzeug aus der Kontrollsituation heraus zu manövrieren, wodurch es zur Nötigung zum Nachteil eines Polizeibeamten gekommen sei. Die Polizei war hierbei mit drei Funkwagen vor Ort und unterband die beabsichtigte Weiterfahrt des Tatverdächtigen.



Erst nachdem eine zwangsweise Öffnung des Wagens von der Polizei angedroht worden war, zeigte der Mann sich kooperativer und kam den schließlich nach Anordnungen nach.



Der Deutsche konnte nach zweifelsfreier Klärung seiner Identität weiterfahren und sieht nun einem Straf- sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.



