POL-HRO: Bilanz der Polizei zu den Autokorsos am 26. Januar

Am 26. Januar wurden im Landkreis Rostock insgesamt vier Fahrzeugkonvois durch den Bauernverband Güstrow e.V. angemeldet.



Gegen 7 Uhr sammelten sich die Teilnehmenden an den zunächst angemeldeten Orten in Reddelich, Sanitz, Teterow und Bützow. Auf ihren anschließenden Sternfahrten passierten alle Korsos auch die Hansestadt Rostock. Hierbei kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen. Bereits gegen 9:30 Uhr verließ der letzte der vier Autokorsos die Hansestadt Rostock, sodass größere Verkehrseinschränkungen ausblieben.



Insgesamt zählte die Polizei knapp 200 Fahrzeuge, die überwiegend aus Traktoren bestanden.



Die angemeldeten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und kooperativ. Es kam zu keinen erwähnenswerten Störungen.



Die Polizei war mit etwa 100 Polizeibeamtinnen- und beamten im Einsatz.



