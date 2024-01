POL-HWI: Verkehrseinschränkungen aufgrund des Versammlungsgeschehens am 27. Januar 2024

Wismar (ots) -



Für die Hansestadt Wismar sowie den Landkreis Nordwestmecklenburg sind für den morgigen Tag drei Demonstrationen, aufgrund derer es zu temporären Verkehrseinschränkungen kommen kann, angemeldet.



So wird in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr ein Autokorso von Grevesmühlen über die B105 nach Wismar fahren. Ziel ist die von 12:00 bis 18:00 Uhr angemeldete Mahnwache auf dem Festplatz am Bürgerpark.



Für den Zeitraum von 12:00 bis 14:00 Uhr ist zudem für den Wismarer Innenstadtbereich eine Versammlung angemeldet. Der Aufzug wird vom Bahnhof am Hafen vorbei zum Markplatz führen.



Verkehrsteilnehmer sollten sich in diesem Zusammenhang auf Verkehrseinschränkungen einstellen und die benannten Bereiche gegebenenfalls umfahren.



Für Rückfragen von Medienvertretern ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar am 27. Januar 2024 ab 11:00 Uhr erreichbar.



