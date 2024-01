POL-LWL: Diebe stehlen Tiefkühlpizzen und Konfitüre

Sternberg (ots) -



Aus einem Lagerraum einer gemeinnützigen Hilfsorganisation in Sternberg haben unbekannte Täter von Mittwoch auf Donnerstag Lebensmittel im Wert von etwa 200 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter in der Zeit von 14:00 Uhr bis 08:15 Uhr gewaltsam eine Tür zu einem Schuppen des gemeinnützigen Vereins, der als Lagerraum für Lebensmittel genutzt wird. Aus diesem sollen neben dutzenden Tiefkühlpizzen auch Konfitüre und Kartoffelpüree gestohlen worden sein. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. An der Tür entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise zur Tat, die sich in der Bahnhofstraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Sternberg (03847/43270) entgegen.



