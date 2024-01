POL-LWL: PKW überschlägt sich nach Zusammenstoß mit Greifvogel (Abschlussmeldung)

Parchim (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag auf der Schweriner Chaussee in Parchim (wir informierten) hat sich die 62-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW überschlagen und wurde leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Greifvogel gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geprallt sein, das daraufhin von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf der Fahrerseite zu liegen kam. Die Frau konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und wurde im Anschluss leichtverletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug sowie der Straße und einem Straßenbaum entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro. Die Schweriner Chaussee musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahme für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Greifvogel verendete an der Unfallstelle.



