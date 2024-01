POL-HST: Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Baabe (ots) -



Am gestrigen Tag, dem 25.01.2024, um 23:40 Uhr, stellten

Polizeivollzugsbeamte des Polizeirevieres Sassnitz im Rahmen der

Streifentätigkeit einen Radfahrer in der Göhrener Chaussee in Baabe

fest, welcher in Schlangenlinien fuhr.



Nach aktuellen Erkenntnissen entzog sich der 40-jährige Deutsche nach

vorangegangenem Haltegebot der polizeilichen Maßnahme, konnte jedoch

durch die eingesetzten Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt

zum Anhalten gebracht werden. Während der Maßnahme leistete der

Radfahrer Widerstand. Dabei blieben jedoch alle Beteiligten

unverletzt.



Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 40-jährigen einen Wert von

1,26 Promille. Des Weiteren reagierte ein Drogenvortest bei ihm

positiv auf Amphetamin. Im Anschluss konnten geringe Mengen illegale

Betäubungsmittel bei dem Rüganer aufgefunden und beschlagnahmt

werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme

angeordnet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der

Mann nach Hause entlassen.





