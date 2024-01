POL-HRO: Versammlung in Rostock - Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Eine vom Bündnis "Bunt statt Braun" angemeldete Versammlung ist am heutigen Donnerstagabend in Rostock friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen.



In der Spitze versammelten sich rund 6.500 Menschen auf dem Neuen Markt, um an dem anschließenden Aufzug durch die Innenstadt unter dem Motto "NIE WIEDER ist jetzt - alle zusammen gegen Faschismus" teilzunehmen. Die Rostocker Polizei begleitete den Aufzug mit den erforderlichen Verkehrsmaßnahmen, um die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer und Dritter zu gewährleisten.



Die Versammlung endete nach einer Abschlusskundgebung gegen 19:30 Uhr auf dem Neuen Markt. Die Polizeiinspektion Rostock begleitete den heutigen Aufzug mit 60 Einsatzkräften. Darunter befanden sich auch Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 20:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



