POL-SN: Autofahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen erlitt am heutigen Morgen eine 68-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall im Schweriner Stadtteil Feldstadt:



Die Frau wollte gegen 7.20 Uhr offenbar mit ihrem Wagen vom Ostorfer Ufer in die Brunnenstraße abbiegen und stieß dabei mit dem Wagen eines entgegenkommenden 51-jährigen Schweriners zusammen. Der Wagen der 68-jährigen Frau kippte in Folge des Unfalles auf das Fahrzeugdach und blieb liegen. Sie kam mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Klinikum; der 51-Jährige bedurfte keiner ärztlichen Soforthilfe. Den Gesamtschaden des Unfalles beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro.



Die Ermittlung der Unfallursache obliegt dem Kriminalkommissariat Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



