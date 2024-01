POL-HRO: Hinweise der Polizei zum Versammlungsgeschehen am 26.01.2024

Rostock (ots) -



Für den morgigen Freitag sind im Landkreis- sowie der Hansestadt Rostock mehrere Versammlungen, in Form von Fahrzeugkonvois angemeldet.



Die Autokorsos starten ab 7 Uhr und führen auf unterschiedlichen Routen durch die Hansestadt- und den Landkreis Rostock. Es ist mit zum Teil erheblichen Verkehrseinschränkungen in folgenden Bereichen zu rechnen:



- B105 zwischen Reddelich und Rostock

- B110 zwischen Sanitz und Rostock

- B108/L39 zwischen Teterow und Rostock

- zwischen Bützow, Schwaan und Rostock sowie der L132, L39, L191

zwischen Rostock und Schwaan



Weitere Informationen über die Streckenverläufe finden Sie hier:



https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/am_freitag_erneut_verkehrsbehinderungen_durch_autokorsos_in_rostock/351431



Insbesondere in der Hansestadt Rostock müssen sich Verkehrsteilnehmer auf längere Fahrzeiten einstellen oder sollten, sofern möglich, auf Fahrten verzichten. Die Polizei wird in allen Bereichen im Einsatz sein, um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu schützen, einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten sowie verkehrslenkenden Maßnahmen zu treffen.



Medienauskünfte zum Einsatzgeschehen werden durch die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock gewährleistet. Diese ist unter der Telefonnummer 038208 888 2041 erreichbar.



Weitere Informationen werden ferner in den sozialen Medien bereitgestellt. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) informiert die Polizei (www.twitter.com/Polizei_Rostock) unter dem #HRO2601 zum Einsatzgeschehen.



