POL-SN: Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen Beteiligten

Nach einem Verkehrsunfall am gestrigen Morgen im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde, sucht die Schweriner Polizei derzeit nach Zeugen:



Der 39-jährige Ukrainer war offenbar gegen 6.40 Uhr mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich Plater Straße/ Hamburger Allee unterwegs und wurde an der dortigen Lichtzeichenanlage möglicherweise vom Fahrer eines abbiegenden Lkw erfasst. Der Radfahrer erlitt Kopfverletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden; der Fahrer des Lkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Zeugenangaben um einen Müllwagen in orangener Farbe gehandelt haben.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen und bittet um sachdienliche Angaben aus der Bevölkerung: Wer Zeuge des Vorfalles geworden ist oder weitere Angaben zum mutmaßlichen Beteiligten geben kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



