POL-SN: Nach Festnahme von zwei Tatverdächtigen: Polizei zieht größere Menge Drogen aus dem Verkehr

Die Schweriner Polizei konnte am Abend des 23.1. eine größere Menge Drogen aus dem Verkehr ziehen: Vorausgegangen war dem Einsatz im Stadtteil Mueßer Holz der Anruf eines aufmerksamen Anwohners, der gegen 21.40 Uhr verdächtig erscheinende Personen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses wahrnahm und den Notruf wählte.



Mit Eintreffen der Polizei flüchtete eine der Personen zunächst vom Einsatzort, konnte jedoch schnell von nachrückenden Kräften festgenommen werden. Im unmittelbaren Nahbereich des 30-jährigen Tunesiers fand die Polizei dabei Drogen auf. Eine weitere Person, ein 26-jähriger Marokkaner, konnte von der Polizei noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.



Nach ersten Informationen hatten beide Männer zuvor Zugang zu einer Wohnung in dem Haus.



Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen auch ein Rauschstoffspürhund zum Einsatz kam, führten hier zur Auffindung größerer Mengen Ecstasy sowie Marihuana.



Gegen beide Männer wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der 26-jährige Marokkaner wurde nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen am 24.1. aus dem Gewahrsam entlassen; gegen den 30-jährigen Tunesier vom Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehl erlassen sowie dessen Vollzug angeordnet. Der Mann wurde in eine JVA gebracht.



Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an und werden vom Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.



