POL-LWL: Buntmetall aus 3 Solarparks in Lübesse entwendet

Aus drei Solarparks in Lübesse wurden in den vergangenen Tagen durch unbekannte Täter Kupferkabel im geschätzten Wert von über 90.000 Euro gestohlen. Mitarbeiter der betroffenen Firmen meldeten am Dienstag und Mittwoch die Vorfälle, woraufhin die Kriminalpolizei zum Einsatz kam und die Spurensicherung am Tatort vornahm.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Nacht zu Dienstag und zu Mittwoch zunächst gewaltsam Zutritt zu zwei umfriedete Solarparks und demontierten daraufhin die Kupferkabel von den Solarmodulen. Anschließend wurden die Kabelstränge offensichtlich mit Fahrzeugen abtransportiert. Hierbei wurde der Schaden von den Betroffenen auf etwa 90.000 Euro geschätzt.



Beim dritten Solarpark konnte der Tatzeitraum auf die letzten vier Wochen eingegrenzt werden. Die Angabe einer Schadenshöhe war hier bisher noch nicht möglich. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



