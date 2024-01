POL-SN: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei hat am gestrigen Tag einen jugendlichen Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Vorausgegangen war ein Polizeieinsatz gegen 9.45 Uhr im Stadtteil Großer Dreesch auf Grund der Information, dass ein 14-jähriges Mädchen offenbar Ecstasy eingenommen hätte und nun über Übelkeit klage. Die Jugendliche wurde daher vorsorglich ins Klinikum gebracht.



Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass ein 17-jähriger Schweriner dem Mädchen offenbar bereits am Vortag (22.1.) die Droge überlassen hatte. Der Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf durch umgehend von der Polizei eingeleitete Maßnahmen im Stadtteil Großer Dreesch gestellt werden.



Der Jugendliche wurde nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen in die elterliche Obhut entlassen und sieht nun einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt entgegen.

Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Die Polizei Schwerin warnt vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes erneut vor der Einnahme von jeglichen Betäubungsmitteln. Insbesondere die Zusammensetzung und Wirkstoffdosierung von Ecstasy ist für den Konsumenten unkalkulierbar und birgt erhebliche Gesundheitsrisiken. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/ecstasy/



Weisen Sie bitte auch Ihre Kinder immer wieder auf diese Gefahren hin.



