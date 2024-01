POL-SN: Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl eines Lkw aus dem Bestand der Bundeswehr

Details anzeigen entwendeter Lkw entwendeter Lkw

Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 22. zum 23.1. kam es im Schweriner Stadtteil Schwerin-Süd nach ersten Erkenntnissen zu einem Einbruch auf ein Firmengelände. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich hierbei gewaltsam Zugang zum Objekt in der Otto-Hahn-Straße und entwendeten einen hier abgestellten Lkw der Bundeswehr.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann oder das abgebildete Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell