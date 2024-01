POL-ANK: Zeugenaufruf: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver auf L 31

Anklam (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 09:30 Uhr erschien die 39-jährige deutsche Geschädigte und zeigte eine Verkehrsgefährdung zu ihrem Nachteil im PHR Anklam an. Sie gab an, dass sie gegen 09:00 Uhr mit ihrem schwarzen Pkw Honda auf der L 31 zwischen Leopoldshagen und Ducherow unterwegs war als ihr plötzlich ein mutmaßlich schwarzer Pkw (Marke unbekannt, vermutlich Kombi) im Gegenverkehr auf ihrer Fahrbahn entgegen kam, da dieser ein anderes Fahrzeug überholte. Dabei soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, der nach Aussagen der Geschädigten durch einen offenbar älteren Mann geführt wurde. Die geschädigte Fahrzeugführerin gab an, dass sie einen Zusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden schwarzen Pkw nur verhindern konnte, in dem sie die Geschwindigkeit stark reduzierte und auf den Randstreifen auswich. Hier kollidierte sie mit einem Leitpfosten. Die Fahrzeugführerin blieb dabei unverletzt. Der schwarze Pkw sowie der von diesem überholte rote Kleinwagen setzten ihre Fahrt in Richtung Ueckermünde fort. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs im Sinne des § 315c StGB und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gem. § 142 StGB aufgenommen.



Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des roten Kleinwagens sich persönlich bei der Polizei in Anklam oder telefonisch unter 03971 251 2224 zu melden und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus bitten wir alle Personen, die Feststellungen im Zusammenhang mit den genannten Sachverhalt gemacht haben, sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 251 2224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell