POL-SN: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Aufbruch eines Baucontainers im Schweriner Stadtteil Gartenstadt sucht die Polizei nach Zeugen:



Der Vorfall hat sich laut ersten Erkenntnissen in der Nacht vom 22. zum 23. Januar auf einer Baustelle an der Mettenheimer Straße ereignet. Die unbekannten Täter hatten es offenbar auf gelagertes Werkzeug abgesehen. Die Schadenshöhe wird auf über 1.000 Euro beziffert.



Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 entgegen.



