POL-ANK: Verkehrsunfälle im Bereich Wolgast und Ferdinandshof fordern Verletzte

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 06:40 Uhr kam es auf der B 111 auf Höhe der Abfahrt K 22 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, in dessen Folge zwei Personen leichtverletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen wollte der 46-jährige litauische Fahrzeugführer des aus Richtung Lühmannsdorf kommenden Transporters Ford von der B 111 nach links in die K 22 abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Wolgast kommenden und vorrangberechtigten Pkw Citroen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden der 55-jährige Fahrer des Citroen sowie ein 47-jähriger litauischer Mitfahrer des Transporters Ford leichtverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 12.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Stauerscheinungen im Bereich der B 111.



Ebenfalls am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr kam es in der Ortslage Ferdinandshof zu einem Verkehrsunfall, bei dem auch zwei Personen verletzt wurden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 57-jährige Fahrer eines Pkw Toyota die Friedrichstraße in Ferdinandshof in Richtung Pasewalker Straße befuhr als er aus noch unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und hier mit der im Gegenverkehr befindlichen 49-jährigen Fahrerin eines Pkw Audi kollidierte. Die Audi-Fahrerin wurde dabei leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell