POL-SN: Schweriner Polizei stoppt zwei Verkehrsteilnehmer unter Rauschmitteleinfluss

Die Schweriner Polizei hat gestern Abend etwa zeitgleich zwei Verkehrsteilnehmer auf Grund mutmaßlicher Rauschmittelbeeinflussung aus dem Verkehr gezogen. Der erste Fall ereignete sich gegen 21.20 Uhr in der Schweriner Paulsstadt:



Polizeibeamte stoppten einen 37-jährigen Deutschen mit seinem Wagen in der Voßstraße. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich bei dem Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim körperliche Auffälligkeiten, so dass ein Drogen-Vortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.



Da im weiteren Verlauf zudem Drogen bei dem Mann gefunden wurden, sieht er neben dem Bußgeldverfahren nun auch einer Strafanzeige entgegen.



Etwa zeitgleich stoppte eine weitere Polizeistreife eine 36-jährige Frau mit ihrem Wagen in der Werdervorstadt: Die deutsche Schwerinerin war in der Walther-Rathenau-Straße unterwegs und wies bei der anschließenden Verkehrskontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,86 Promille auf. Auch auf diese Verkehrsteilnehmerin kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.



Die Geldbuße bei Verstoß gegen die Promillegrenze beträgt mindestens 500 Euro. Hinzu kommt ein Fahrverbot von einem Monat Dauer. Im Wiederholungsfall beträgt die Geldbuße bereits mindestens 1000 Euro; die Dauer des Fahrverbotes erhöht sich dabei auf drei Monate.



