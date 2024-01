POL-LWL: PKW auf BAB 24 ausgebrannt

Zarrentin / Stolpe (ots) -



Nach dem Brand eines PKW in der Nacht auf Mittwoch auf der BAB 24 in der Nähe der Anschlussstelle Zarrentin mussten die Fahrbahnen in Richtung Berlin zeitweise voll gesperrt werden. Laut Angaben der beiden Fahrzeuginsassen brach das Feuer gegen 03:00 Uhr während der Fahrt im vorderen Bereich aus. Dem 39-jährigen Fahrzeugführer gelang es das Auto auf dem Standstreifen abzustellen und es zusammen mit seiner 33-jährigen Beifahrerin unverletzt zu verlassen. Während der Löscharbeiten mussten die Fahrbahnen vorübergehend voll gesperrt werden. Bis zur Bergung des ausgebrannten PKW wurde anschließend eine halbseitige Sperrung bis circa 07:00 Uhr morgens eingerichtet. An dem 10 Jahre alten PKW sowie an der Asphaltdecke entstand Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.



