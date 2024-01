POL-LWL: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Insassen werden leichtverletzt

Bandenitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 321 zwischen Hagenow und Bandenitz wurde eine Mutter mit ihren zwei Kindern leichtverletzt. Nach eigenen Angaben soll die 31-jährige Fahrzeugführerin durch einen Blick in den Rückspiegel abgelenkt worden sein. Infolgedessen verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab. Dabei wirkten sowohl die Mutter als auch ihre beiden 2-jährigen Kinder im Fond des PKW augenscheinlich sehr mitgenommen vom Geschehen und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.



