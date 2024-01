POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus bei Mirow

Neubrandenburg (ots) -



Bereits am 22.01.2024 kam es zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Peetsch bei Mirow. Derzeit unbekannte Täter drangen mittels eines durch die Bewohner hinterlegten Schlüssels in das Haus ein und entwendeten dort Geld und Sachwerte im Wert von ca. 2.000EUR. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung in den Einsatz.



Hinweise zur Tat werden beim Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981-2580 oder über die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.



