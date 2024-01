POL-LWL: Diebe stehlen große Menge Kupfer in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots) -



Aus einer Metallverarbeitungsfirma in Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Kupfer in Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Firmengelände in der Straße An der Autobahn. Anschließend sollen die Täter aus mehreren teils verschlossenen Containern, Lagerhallen und Garagen eine größere Menge Kupfer in ihrem Fahrzeug geladen und abtransportiert haben. Dabei handelte es sich neben Rohmaterial auch um gefertigte Werkstücke. Der Tatzeitraum kann von Freitagabend 22:00 Uhr bis Sonntagabend 21:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei aus Ludwigslust sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874/4110) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell