POL-LWL: Einbruch in Büroräume eines Hotels

Plau am See (ots) -



Bei einem Einbruch in der Nacht zu Dienstag in ein Hotel in der Plauer Innenstadt entwendeten unbekannte Täter einen Tresor mit Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 05:20 Uhr teils gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und durchsuchten diese. Dabei soll ein Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen worden sein. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Plau (038735/8370) entgegen.



