POL-LWL: Brand einer Werkstatt in Belsch

Belsch (ots) -



Bei einem Brand einer Werkstatt am Montagabend in Belsch bei Lübtheen entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Noch derzeitigen Erkenntnissen hat der 46-jährige Eigentümer der Hobbywerkstatt unter anderem Schweißarbeiten an einem Fahrzeug in der Halle durchgeführt, die auch zum Brandausbruch geführt haben könnten. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden kamen daraufhin zum Einsatz. Dabei sollen die Löscharbeiten unter anderem durch Behälter mit Gas, Benzin und Diesel erschwert worden sein. Die Werkstatt wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Hinweise auf eine strafbare Handlung konnten vor Ort nicht festgestellt werden.



