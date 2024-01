POL-GÜ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L191 bei Dummerstorf

L191/ Dummerstorf (ots) -



Am Morgen des 23.01.2024 ereignete sich auf der L191 bei Dummerstorf ein schwerer Verkehrsufall, infolgedessen ein 58-jähriger Fahrradfahrer verstorben ist.



Nach derzeitigem Stand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kann der Unfallhergang wie folgt skizziert werden:

Gegen 07:05 Uhr befuhr der Radfahrer die L191 zwischen dem Ortsausgang Dummerstorf und der L39, als es zwischen ihm und einem in gleicher Richtung vorbeifahrenden PKW zur Kollision kam. Laut ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme sei der aus der Ortslage Niex stammende Radfahrer ins Schlingern geraten, wodurch die Kollision mit dem im Überholvorgang befindlichen PKW nicht zu vermeiden gewesen sei.



Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 58-Jährige kurze Zeit später im Rostocker Südstadtklinikum. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt.



Aufgrund des Rettungseinsatzes sowie der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen, welche durch einen Sachverständigen der DEKRA unterstützt wurden, musste die L191 im Bereich des Unfallortes für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der PKW des 34-jährigen Unfallbeteiligten wurde zur Aufarbeitung des Verkehrsunfallherganges sichergestellt.



Nach derzeitigem Stand der Unfallaufnahme entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro.



Die weitergehenden Ermittlungen zum Verkehrsunfall sind durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



