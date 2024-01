POL-NB: Einbruch in Neustrelitz

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 19.01.2024 um ca. 12:00 Uhr bis zum 22.01.2024 um ca. 07:00 Uhr wurde in Büroräume im Pablo-Neruda-Ring 8 in Neustrelitz eingebrochen.



Dabei durchsuchten derzeit unbekannte Täter das Objekt und entwendeten diverse E-Scooter, Werkzeuge und technische Geräte, sodass ein Gesamtschaden von vorläufig geschätzten 3000EUR entstand. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz ermittelt aufgrund des schweren Diebstahls, zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg in den Einsatz.



Potentielle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981-2580 oder über die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell