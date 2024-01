POL-HRO: Versammlungsgeschehen am Abend des 22.01.2024 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidums Rostock

Rostock (ots) -



Am Montag den 22.01.2024 fanden im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Rostock am Abend insgesamt sechs Versammlungen und

Aufzüge statt. Bei Versammlungen in Wismar, Ludwigslust, Teterow,

sowie bei drei Demonstrationen in Rostock demonstrierten insgesamt

ca. 668 Menschen. Die Veranstaltungen richteten sich unter anderem

gegen die aktuelle Politik, die anhaltende Inflation sowie den

Ukraine-Krieg. Die größte Versammlung fand mit ca. 235 Teilnehmern in

der Rostocker Innenstadt statt.



Die Teilnehmerzahlen setzen sich folgendermaßen zusammen:



Rostock: 273 (3 Veranstaltungen)

Wismar: 200

Ludwigslust: 115

Teterow: 80



Alle Versammlungen und Aufzüge verliefen friedlich und störungsfrei.





