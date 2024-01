POL-HRO: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf dem Neuen Markt in Rostock

Rostock (ots) -



Am Montagabend, den 22.01.2024 um 21:08 Uhr, erhielt die Polizei den

Hinweis, dass sich zehn Personen auf dem Neuen Markt in Rostock

befänden, welche dort lautstark rechtsradikale Parolen brüllen

würden.



Die umgehend eingesetzten Polizeikräfte konnten die Tatverdächtigen

noch auf dem Neuen Markt, in unmittelbarer Nähe zur dortigen Post,

feststellen. Die Personen verhielten sich anfangs kooperativ und es

konnten alle Personalien zweifelsfrei festgestellt werden. Die

Mehrheit der Tatverdächtigen konnte aufgrund der Täterbeschreibung

auch den Tathandlungen zugeordnet werden. Zur Verhinderung weiterer

Straftaten und nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, erhielten alle

Tatverdächtigen einen Platzverweis. Fünf Personen kamen diesem

umgehend nach und entfernten sich.



Die verbliebene fünfköpfige Personengruppe verhielt sich zunehmend

unkooperativ, wollte die Örtlichkeit dann zunächst aber mit einer vor

Ort befindlichen Straßenbahn verlassen. Die Gruppe verhielt sich

jedoch derartig aggressiv, dass der Straßenbahnfahrer den Transport

verweigerte. Die Störer mussten dann zunächst durch die eingesetzten

Beamten wieder aus der Straßenbahn hinausgeleitet werden. Im

Anschluss heizte sich die Stimmung weiter auf. Schließlich kam es

durch eine Person zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der Täter

stürzte hierbei allerdings und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde

durch einen Rettungswagen in das Klinikum verbracht. Eine andere

Person wurde den eingesetzten Beamten gegenüber immer aggressiver und

kam dem erteilten Platzverweis vehement nicht nach. Daher wurde diese

Person schlussendlich in Gewahrsam genommen.



Die übrigen drei Personen entfernten sich sodann ebenfalls und kamen

dem erteilten Platzverweis somit nach.



Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des

Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen und Sachbeschädigung

eingeleitet.



gefertigt:

Kai Schmechel, Polizeioberkommissar

Dienstgruppenleiter

Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen





Verantwortlich:

Marcus Rode, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell