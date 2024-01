POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Altentreptow (ots) -



Am 22.01.2024 ereignete sich gegen 17:40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Altentreptow und Grischow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Nach aktuellem Stand wich die 43-jährige Fahrerin aus dem Landkreis einem Reh aus, kam in weiterer Folge nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der PKW kam auf der Seite zum Liegen und die Fahrerin konnte sich nicht alleine aus dem PKW befreien. Zur Bergung der Frau kam die Feuerwehr aus Altentreptow zum Einsatz. Nachdem die Frau aus dem PKW befreit werden konnte, wurde sie in das Krankenhaus Neubrandenburg verbracht. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro.



Im Auftrag



Olaf Haase



Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



