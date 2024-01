POL-GÜ: Fazit der Polizei Rostock anlässlich der Versammlungslagen (Fahrzeugkonvois) vom 22. Januar im Landkreis Rostock und der Hansestadt Rostock

Landkreis Rostock/ Hansestadt Rostock (ots) -



Am 22. Januar wurden im Landkreis Rostock sowie der Hansestadt mehrere Versammlungen, u.a. in Form von Fahrzeugkorsos durchgeführt.



Die Vereinigungen "Unternehmeraufstand M-V" und "Land schafft Verbindung" hatten für mehrere Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Rostock sowie auch im Innenstadtbereich der Hansestadt Rostock Protestaktionen angemeldet.

(siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5695415).



Gegen 6:00 Uhr sammelten sich die Teilnehmenden an den zunächst angemeldeten Versammlungsorten in Bad Doberan, Güstrow und Teterow, um im weiteren Verlauf bei drei Sternfahrten in die Rostocker Innenstadt und hier zum Stadthafen zu gelangen. Hierbei kam es temporär zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Kundgebungen ereigneten sich zeitgleich im Bereich des Rostocker Seehafens. Ab 08:00 Uhr

versammelten sich die zuvor genannten Teilnehmenden der Sternfahrten sowie weitere Personen im Bereich der Rostocker Haedgehalbinsel. Von hier aus erfolgte in zweifacher Durchführung, auf einer zuvor

angemeldeten Strecke, ein weiterer Fahrzeugkonvoi durch Rostock. Hierdurch kam es in den betroffenen Stadtteilen zu in Teilen erheblichen Verkehrseinschränkungen.



Insgesamt wurden etwa 450 Fahrzeuge bei den heutigen Versammlungen und Fahrzeugkorsos gezählt. Die angemeldeten Protestaktionen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und kooperativ. Nennenswerte Störungen gab es nicht. Die Landespolizei M-V war mit etwa 100 Einsatzkräften im Einsatz.



Diese Pressemitteilung bezieht sich auf die um 15:40 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



