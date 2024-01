POL-SN: Angriff auf 17-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem am Freitagabend ein 17-Jähriger im Bereich der Schweriner Innenstadt von mehreren bisher unbekannten Tätern angegriffen wurde, sucht die Polizei Zeugen, insbesondere zwei Passanten.



Gegen 18:00 Uhr wurde der 17-jährige deutsche Geschädigte aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg von vier jungen Männern angesprochen und aufgefordert ein Teil seiner Kleidung herauszugeben. Zwei Täter schlugen zudem auf das Opfer ein. Der 17-Jährige konnte sich aus der Situation befreien, als sich zwei Frauen näherten und äußerten die Polizei rufen zu wollen. Die Täter entfernten sich ebenfalls von der Tatörtlichkeit Buschstraße Ecke Enge Straße. Der 17-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen, die im Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen, erste Spuren zur Raubstraftat wurden bereits gesichert und werden aktuell ausgewertet.



Die Polizei sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder zu den Tätern machen? Die beiden Frauen werden dringend gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 und über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de bekannt gegeben werden.



