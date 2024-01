POL-LWL: Einbruch in Backfiliale

Zarrentin (ots) -



Nachdem sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt zu einer Backfiliale in Zarrentin verschafft haben, sollen sie einen Bargeldbetrag im geringen dreistelligen Bereich erbeutet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 03:00 Uhr über eine zerstörte Fensterscheibe Zutritt zum Laden in der Hauptstraße verschafft und dort die Räume durchsucht. Ein Lieferant hatte den Einbruch in der Nacht entdeckt und die Polizei verständigt. Ob die Täter weitere Gegenstände entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Boizenburg (038847-6060) entgegen.



