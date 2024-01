POL-SN: Versammlungsgeschehen in Schwerin und Umgebung

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag fanden in Schwerin und Umgebung mehrere Fahrzeugkorsos statt, die als angemeldete Versammlungen von der Polizei begleitet wurden.



Es handelte sich dabei um Sternfahrten ausgehend von Wismar, Hagenow, Parchim und Ludwigslust, die jeweils am Morgen gegen 8:00 Uhr starteten und gemeinsam mit einem Fahrzeugkorso aus Schwerin eine Versammlung auf dem Alten Garten in Schwerin als gemeinsames Ziel hatten.



Insgesamt beteiligten sich an den Kolonnenfahrten die Fahrer von ca. 550 Fahrzeugen. Bei der Versammlung auf dem Alten Garten fanden sich etwa 300 Teilnehmende ein.



Den Abschluss bildete eine zweite Kolonnenfahrt mit ca. 165 Fahrzeugen durch Schwerin, die gegen 15:10 Uhr endete.



Es kam während des Tages im Zuge der Versammlungen zu punktuellen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Routen der Kolonnen sowie im Schweriner Stadtgebiet. Des Weiteren wurde bekannt, dass es offenbar zu einer Beleidigung seitens eines noch unbekannten Verkehrsteilnehmers zum Nachteil eines Versammlungsteilnehmers gekommen war. Es wurde daher eine Strafanzeige aufgenommen.



Darüber hinaus nahm die Versammlungslage aus polizeilicher Sicht einen weitestgehend störungsfreien Verlauf.



