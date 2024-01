POL-ANK: Versuchter Diebstahl in Rubenow: Zwei Tatverdächtige auf frischer Tat gestellt

Rubenow (ots) -



Am gestrigen Abend, den 21.01.2024 gegen 22:24 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Agrarbetrieb nach Rubenow gerufen. Ein Hinweisgeber teilte mit, dass er über eigens angebrachte Kameras zwei unbekannte Personen erfassen konnte, die sich vermutlich unrechtmäßig Zugang zu dem Gelände verschafft hatten. Die Beamten stellten beim Eintreffen einen abgeparkten Transporter auf dem Gelände sowie vier Kanister zwischen zwei Traktoren in einer Lagerhalle fest. Zwei Personen konnten einige hundert Meter entfernt auf einem angrenzenden Acker aufgegriffen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei deutsche Männer im Alter von 22 und 24 Jahren, die bereits durch ähnliche Delikte der Polizei bekannt sind. Keiner der beiden Tatverdächtigen wollte Angaben zum Sachverhalt machen. Bei der weiteren Untersuchung des Tatortes konnte in zwei der vier Kanister Diesel festgestellt werden. Die Tankdeckel beider Traktoren waren abgedreht. Der Hinweisgeber, der bei seiner Ankunft am Tatort den Transporter als Erster bemerkte, nahm den noch steckenden Fahrzeugschlüssel an sich und übergab ihn den Beamten, um eine Flucht der möglichen Täter zu verhindern. Im Transporter selbst konnten ein Trichter sowie ein Schlauch sichergestellt werden. Weitere Spuren wurden am Tatort durch die Kriminalpolizei gesichert. Es werden aktuell die Straftatbestände des Hausfriedensbruchs und Diebstahls geprüft. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Beschuldigten aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell