POL-LWL: Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss beleidigt Polizisten

Warlitz (ots) -



Bei einer Verkehrsunfallaufnahme am Freitagabend auf der Kreisstraße 29 zwischen Warlitz und der Bundesstraße 5 ergab eine Atemalkoholkontrolle beim Fahrzeugführer einen Wert von über 2,3 Promille. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 21-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der teils schnee- und eisbedeckten Fahrbahn ab. Dabei entstand lediglich geringer Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Bankette.



Während der Unfallaufnahme gab sich der Deutsche zunehmend unkooperativer den Polizisten gegenüber und beleidigte diese. Erst bei den folgenden Blutprobenentnahmen in einem Krankenhaus beruhigte er sich wieder. Das verunfallte Fahrzeug konnte in der Zwischenzeit durch Angehörige des Unfallfahrers geborgen werden.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Beleidigung gegen den 21-Jährigen. Zudem ist er nicht mehr berechtigt Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell