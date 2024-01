Landesweite Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden

Anlässlich des heutigen (Trauer-) Staatsakts für den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages und langjährigen Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble ordnet Landesinnenminister Christian Pegel landesweite Trauerbeflaggung an den Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, an.

Am 26. Dezember 2023 ist Dr. Wolfgang Schäuble, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages und langjähriger Bundesminister, verstorben. Am 22. Januar 2024 findet in Berlin ein (Trauer-) Staatsakt statt.