POL-HRO: 18-jähriger Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Teterow (ots) -



Gegen 19:00 Uhr ereignete sich am Sonntag, 21.01.2024, auf der

Landesstraße 23 im Bereich der Kreuzung Höhe Schwasdorf Ausbau ein

Alleinunfall bei dem sich der 18-jährige Fahrer eines Renault leicht

verletzte.

Dieser befuhr die L 23 aus Richtung Gnoien kommend in Richtung

Jördenstorf. Auf Höhe des Abzweigs Schwasdorf Ausbau kam nach Angaben

des 18-Jährigen ein Tier auf die Fahrbahn gelaufen. Um einen

Zusammenprall zu vermeiden wich der Renault-Fahrer aus und verlor

dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. In der weiteren Folge geriet

der Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben

zum Liegen.

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer einen Schock und wurde von einer

Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Güstrow gefahren. Der

Renault war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen

werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell