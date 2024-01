LWSPA M-V: Schiffsunfall unter der Einwirkung von Alkohol

Wolgast (ots) -



Ein unter der Flagge von Norwegen fahrendes ca. 88m langes Frachtschiff kollidierte am 20.01.2024 um 17:48 Uhr kurz vor der Brückenpassage in Fahrtrichtung Südhafen Wolgast mit dem Leitwerk der Peenebrücke Wolgast. An Bord des Schiffes kam es dabei zu keinen Personenschäden. Die Höhe des Sachschadens an der Brücke ist bisher noch nicht bekannt. Am Schiff entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Es kam zu keinem Wassereinbruch am Schiff bzw. einer Gewässerverunreinigung im Bereich. Aufgrund der Kollision wurde durch die zuständige Schiffssicherheitsbehörde eine Festlegeverfügung für das Schiff ab dem Südhafen Wolgast ausgesprochen. Durch die eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast wurde der Seeunfall aufgenommen und Ermittlungen zu Verstößen gegen die Seeschifffahrtsstraßenordnung geführt. Im Rahmen der Seeunfallaufnahme wurde bei dem russichen Schiffsführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille festgestellt und in der Folge eine Strafanzeige gem. §315a StGB wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs aufgenommen und weitere Ermittlungen dazu geführt.



Streifendienstleiter WSPI Wolgast



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast

Telefon: 03836/23720

Fax: 03836/237219

E-Mail: wspi-wolgast@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell